Биологический этап рекультивации мусорного полигона "Кучино" начнется весной 2020 года

05.02.20 10:34

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

4 февраля. Interfax-Russia.ru - Работы по биологическому этапу рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Кучино" перенесли на 2020 год, сообщили в пресс-службе администрации городского округа

"Часть работ, которые были запланированы на конец 2019 года, перенесли на начало 2020 года из-за погодных условий (...) на полигоне завершат биологический этап рекультивации - тело свалки укроют слоем чернозема. Также там обустроят дороги для движения техники", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья Павла Биды.

В администрации Балашихи "Интерфаксу" уточнили, что работы начнутся весной.

В свою очередь в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области агентству пояснили, что технический этап рекультивации на полигоне завершен, идет приемка работ.

Полигон "Кучино" в Балашихе закрыли 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.