Более 60 тыс. младших школьников обеспечат бесплатным питанием в Якутии

05.02.20 10:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 60 тыс. учеников с 1 по 4 класс будут обеспечены бесплатным горячим питанием в новом учебном году, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе министерства образования и науки Якутии.

"С 1 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием будут обеспечены 61 тыс. учащихся начальных классов. Одной из задач на 2020 год является модернизация технического состояния помещений пищеблоков школьных столовых", - рассказали в пресс-службе.

По информации министра образования и науки республики Владимира Егорова, на обеспечение учащихся бесплатным горячим питанием будет направлено около 500 млн рублей.

"По предварительному распределению дополнительных средств, Якутия получит 391 млн рублей. От республиканского бюджета планируется выделить софинансирование в размере 109 млн рублей", - сказал Егоров.

Полномочия по обеспечению учащихся бесплатным горячим питанием возлагаются на муниципалитеты. При этом общеобразовательные учреждения будут выбирать - готовить горячее питание самим или привлекать для этого предприятия общественного питания на условиях аутсорсинга.

Как сообщалось, 15 января президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи, для чего все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктурой, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами. Он признал, что это потребует времени, но там, где это возможно, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года, в остальных регионах - не позднее 1 сентября 2023 года.