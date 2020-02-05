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Главные события
05.02.20 10:42

Ростелеком планирует закрыть сделку по консолидации Tele2 в течение месяца

© РИА Новости. Евгений Биятов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Ростелеком" намерено закрыть сделку по покупке 100% Tele2 в течение месяца, сообщил глава оператора Михаил Осеевский журналистам.

На следующей неделе планируется подписать необходимые для сделки договоры.

"10 февраля - последний день реализации преимущественного права, и после этого мы сразу подпишем все договоры, ну и потом проведем расчеты. Переоформление прав - это чистая техника", - пояснил он.

Сейчас "Ростелеком" владеет 45% Tele2 и покупает оставшуюся долю у Tele2 Russia Holding AB, в котором 50% принадлежит ВТБ, 40% - Invintel B.V. Алексея Мордашова, 10% - у банка "Россия" Юрия Ковальчука и партнеров.

10% Tele2 госоператор получит путем обмена на 10% собственных акций, которые находятся сейчас на балансе его дочерней структуры "Мобител" (на безденежной основе, исходя из оценки в 24 млрд рублей). Еще 27,5% "Ростелеком" купит за денежные средства, привлекаемые в ходе допэмиссии. За долю в 17,5% "Ростелеком" заплатит 42 млрд рублей, которые привлечет в кредит.

Кроме того, сделка предполагает появление у "Ростелекома" нового акционера - банка ВТБ. Для этого госоператор проводит допэмиссию, в декабре ее утвердили акционеры. Точная доля владения ВТБ "Ростелекомом" будет зависеть от итогов реализации преимущественного права. Всего банк может получить от 18,8 до 21,6%. Максимальная доля РФ будет составлять 38,2%, free float составит от 28,6% до 37,9%.

На данный момент контролирующим акционером госоператора является государство: Росимущество владеет 48,71% обыкновенных акций и 45,04% уставного капитала оператора, ВЭБ - 4,29% и 3,96% соответственно. "Дочка" "Ростелекома" "Мобител" владеет 10,49% обыкновенных и 30,79% привилегированных акций (12,01% капитала) материнской компании. Free float "Ростелекома" составляет 36,5% уставного капитала.

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