Жители аварийных домов, военные и бюджетники переедут в новое жилье на Курилах

05.02.20 10:50

© РИА Новости. Андрей Шапран

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Новоселье отметят на следующей неделе 176 жителей островов Кунашир и Шикотан (Южные Курилы Сахалинской области - ИФ), сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"На острове Шикотан построены два многоквартирных дома на 47 квартир. Новоселье в них отметят переселенцы из ветхого и аварийного жилфонда, три квартиры передаем в аренду учителям и работнику культуры", - рассказал мэр.

На Кунашире в селе Отрада заселят восемь новых домов на 129 квартир. В них 24 квартиры получат переселенцы из ветхого и аварийного фонда, остальные - на условиях аренды будут переданы военнослужащим, пограничникам, медработникам, сотрудникам полиции и другим жителям. Обладатели арендного жилья через полгода проживания в нем смогут выкупить его, оформив ипотеку.

Все квартиры в домах выполнены "под ключ", там установлена сантехника, электроплиты. Ключи от жилья новоселам вручат на следующей неделе.

Жилье построено в рамках федеральной целевой программы "Курилы".

В текущем году в рамках ФЦП "Курилы" на Кунашире и Шикотане планируется возвести еще 17 тыс. квадратных метров жилья, основное его количество пойдет на расселение ветхого и аварийного жилфонда.

ФЦП "Курилы" утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Срок ее действия - 2016-2025 годы, запланированные инвестиции на этот срок - около 80 млрд рублей из федеральной казны, бюджета Сахалинской области и средств частных инвесторов.

ФЦП подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.