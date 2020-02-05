Более 40 тыс. человек привлекут к переписи населения в Сибири

05.02.20 10:53

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - К проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в Сибири планируется привлечь порядка 40 тыс. человек, сообщил полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Всего по округу это более 42 тыс. человек, в том числе более 36 тыс. переписчиков", - сказал он на совещании в Новосибирске в среду.

По его словам, перепись затронет более 3 тыс. муниципальных образований в Сибирском федеральном округе, где проживает более 17 млн человек, при этом перепись необходимо проводить, в том числе, в труднодоступных населенных пунктах, на северных территориях.

Он отметил, что ранее переписчиками часто работали студенты.

"Видимо, надо и сейчас подумать, как их привлечь, скорее всего, они будут составлять значительную часть переписчиков", - сказал он.

Также полпред напомнил, что ЦИК и Росстат заключили соглашение о привлечении к переписи членов участковых избирательных комиссий.

"У членов участковых избирательных комиссий есть опыт работы на местах, организации и проведения выборов, поквартирного обхода, как правило, они не являются государственными и муниципальными служащими", - сказал полпред.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.