|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.02.20 10:53
Более 40 тыс. человек привлекут к переписи населения в Сибири
"Всего по округу это более 42 тыс. человек, в том числе более 36 тыс. переписчиков", - сказал он на совещании в Новосибирске в среду.
По его словам, перепись затронет более 3 тыс. муниципальных образований в Сибирском федеральном округе, где проживает более 17 млн человек, при этом перепись необходимо проводить, в том числе, в труднодоступных населенных пунктах, на северных территориях.
Он отметил, что ранее переписчиками часто работали студенты.
"Видимо, надо и сейчас подумать, как их привлечь, скорее всего, они будут составлять значительную часть переписчиков", - сказал он.
Также полпред напомнил, что ЦИК и Росстат заключили соглашение о привлечении к переписи членов участковых избирательных комиссий.
"У членов участковых избирательных комиссий есть опыт работы на местах, организации и проведения выборов, поквартирного обхода, как правило, они не являются государственными и муниципальными служащими", - сказал полпред.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket