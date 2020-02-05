Набережные Челны из-за долгов вернут КАМАЗу 190 взятых в лизинг автобусов

05.02.20 11:01

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил муниципальному предприятию "Электротранспорт" вернуть АО "Лизинговая компания "КАМАЗ" (100%-ная "дочка" ПАО "КАМАЗ") 190 автобусов "НефАЗ" на газовом топливе, ранее взятых городом в лизинг, сообщается на сайте мэрии.

"В ходе выполнения мероприятий по возврату автобусов, от мэра города дано поручение о заключении мирового соглашения между МУП "Электротранспорт" и лизинговой компанией "КАМАЗ", - сообщил и.о. руководителя исполнительного комитета Набережных Челнов Илья Зуев, слова которого приводятся в сообщении.

Исполком Набережных Челнов сейчас рассматривает варианты организации пассажирских перевозок в городе автобусами большой вместимости.

"Мы примем максимум усилий для того, чтобы обеспечить транспортную доступность и чтобы не наступило ухудшение в перевозках на территории города", - заявил Зуев.

В свою очередь, компания на своем сайте подтвердила, что власти Набережных Челнов "решили удовлетворить требования, не дожидаясь заседания арбитражного суда".

"Возвращённые компании автобусы пройдут предпродажную подготовку и поступят на рынок, где сейчас наблюдается большой спрос на многоместный транспорт", - приводится на сайте "КАМАЗа" цитата главы пресс-службы компании Олега Афанасьева.

В пресс-службе автопредприятия "Интерфаксу" уточнили, что конкретные планы в отношении возвращенных автобусов "КАМАЗ" пока не озвучивает. "О том, что мы будем с ними делать, будет понятно только после предпродажной подготовки. В какие сроки она пройдет - философский вопрос. Это зависит от того, когда автобусы будут фактически возвращены и какова будет степень их износа"

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года Арбитражный суд Татарстана принял к производству первый иск лизинговой компании "КАМАЗ" к "Электротранспорту" - о расторжении заключенных в 2014-2015 годах договоров финансовой аренды 124 автобусов "НефАЗ" и изъятии их у ответчика.

Корпоративное издание "КАМАЗа" тогда сообщало, что автозавод намерен инициировать процедуру изъятия у Набережных Челнов за долги всех 190 автобусов на газовом топливе, ранее переданных городу в лизинг.

"КАМАЗ" на самом деле не хочет изымать у города эти лизинговые автобусы, а добивается таким образом погашения долга Набережных Челнов перед "КАМАЗом" за них в размере более 700 млн рублей, говорил тогда "Интерфаксу" представитель автозавода.

30 января суд объявил перерыв в заседании по иску лизинговой компании "КАМАЗа" до 5 февраля с целью обеспечить участие в заседании представителей ответчика и третьих лиц.

Представитель истца 30 января заявлял суду, что, вопреки утверждениям "Электротранспорта", МУП не стремится разрешить спор внесудебным путем. "С конца 2019 года "Электротранспорт" все заявляет о том, что проводятся мероприятия по мирному урегулированию. Нет (не проводятся - ИФ), уважаемый суд", - ответил он на просьбу судьи уточнить, проводят ли стороны мероприятия по внесудебному разрешению спора.

Набережные Челны являются моногородом, "КАМАЗ" - его градообразующим предприятием.