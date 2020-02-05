Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы

05.02.20 11:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Центризбирком РФ передал мандат депутата Госдумы вице-президенту Паралимпийского комитета России Борису Иванюженкову.

"Предлагается передать вакантный мандат следующему в группе - Борису Иванюженкову. Он представил все документы для регистрации в качестве депутата", - сказал на заседании в среду член ЦИК Евгений Колюшин.

Сам Иванюженков, выступая на заседании, поблагодарил избирателей московской области и партию КПРФ.

В декабре заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, член фракции КПРФ Михаил Авдеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий из-за желания заняться бизнесом.

29 января ЦИК исключил из подмосковного списка КПРФ троих кандидатов - Николая Васильева (первое место), Константина Черемисова (третье) и Александра Наумова (пятое).

Второе место в группе занимал экс-депутат Алексей Русских, перешедший в 2018 году в Совет Федерации.

В связи с решениями Центральной избирательной комиссии от 29 января в партсписке по Московской области следующим за Авдеевым (четвертый в группе) оказался Иванюженков (занимающий шестое место).

Иванюженков был депутатом Госдумы VI созыва. Кроме того, ранее он занимал пост министра РФ по физической культуре, спорту и туризму. В настоящее время является вице-президентом Паралимпийского комитета России.