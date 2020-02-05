|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.02.20 11:21
Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы
"Предлагается передать вакантный мандат следующему в группе - Борису Иванюженкову. Он представил все документы для регистрации в качестве депутата", - сказал на заседании в среду член ЦИК Евгений Колюшин.
Сам Иванюженков, выступая на заседании, поблагодарил избирателей московской области и партию КПРФ.
В декабре заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту, член фракции КПРФ Михаил Авдеев написал заявление о досрочном прекращении полномочий из-за желания заняться бизнесом.
29 января ЦИК исключил из подмосковного списка КПРФ троих кандидатов - Николая Васильева (первое место), Константина Черемисова (третье) и Александра Наумова (пятое).
Второе место в группе занимал экс-депутат Алексей Русских, перешедший в 2018 году в Совет Федерации.
В связи с решениями Центральной избирательной комиссии от 29 января в партсписке по Московской области следующим за Авдеевым (четвертый в группе) оказался Иванюженков (занимающий шестое место).
Иванюженков был депутатом Госдумы VI созыва. Кроме того, ранее он занимал пост министра РФ по физической культуре, спорту и туризму. В настоящее время является вице-президентом Паралимпийского комитета России.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket