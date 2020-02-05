Петербуржцев не будут штрафовать за остекление балконов "задним числом"

05.02.20 11:38

© РИА Новости. Антон Денисов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга предложило ограничить административный запрет на самовольное изменение фасадов зданий, вступивший в силу с 11 января.

Как пояснил на заседании в среду депутат Денис Четырбок ("Единая Россия"), после вступления запрета в силу отдельные граждане стали массово жаловаться на остекление балконов через портал "Санкт-Петербург", а чиновники подходят к работе с такими обращениями формально.

"В последнее время в Законодательное собрание стали поступать жалобы на чрезмерную активизацию органов исполнительной власти, которые ни с того ни с сего начали привлекать к административной ответственности, выписывать штрафы для тех людей, которые застеклили балконы еще десятилетия назад. Что уж там говорить, эти балконы зачастую были застеклены их родителями, а иногда - дедушками и бабушками", - подчеркнул он.

"Конечно, по данному обстоятельству судебной практики пока нет, потому что тема возникла с начала текущего года, но, безусловно, она появится. И мы предлагаем не затаскивать наших жителей в долгие судебные тяжбы, заставляя их доказывать свою правоту. Мы предлагаем прямо установить невозможность привлечения к административной ответственности, что называется, задним числом, и распространить действие статьи (...) только на перспективу, то есть с 11 января текущего года", - добавил Четырбок.

Депутат назвал инициативу "балконной амнистией". По его словам, подтвердить давность остекления балкона петербуржцы смогут свидетельскими показаниями, фото и видеозаписями.

Законопроект поддержали 45 депутатов, один воздержался, двое против. Документ принят за основу.