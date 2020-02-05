Минсельхоз: дефицита чеснока из-за китайского коронавируса не будет

05.02.20 11:49

© РИА Новости. Николай Хижняк

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ не рассматривает вопрос об ограничении ввоза продовольствия из Китая на фоне распространения в этой стране коронавируса. Дефицита чеснока не будет, считают в ведомстве.

"Не рассматривается", - завил журналистам замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов, отвечая на вопрос о том, может ли быть введён запрет на ввоз продовольствия из Китая в связи с тем, что в этой стране распространяется коронавирус.

"Чтобы какие-то продукты передавали коронавирус - нет, пока об этом не могу ничего сказать", - заявил он.

Комментируя возможность дефицита некоторых видов продуктов из-за сокращения поставок из Китая, замминистра заявил, что никакого дефицита продовольствия не будет. "У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно", - подчеркнул он.

Накануне аналитики Россельхозбанка сообщили, что коронавирус может вызвать дефицит чеснока, поскольку на долю Китая приходится до 80% поставок его на российский рынок.

Как отмечают эксперты, самая напряженная ситуация может сложиться с поставками чеснока, который широко используется населением для профилактики простудных заболеваний. Общий объем импорта чеснока составляет около 50 тыс. тонн, валовой сбор - около 260 тыс. тонн. Но основной объем производится в личных подсобных и фермерских хозяйствах. "На практике это означает, что в случае перебоев с китайскими поставками, чеснок из сетевых магазинов на какое-то время исчезнет. Российское производство чеснока начнет расти только в 2021 году, - считают в Россельхозбанке. - К этому же времени получится частично переключиться на поставки из других стран. Таким образом, в случае форс-мажора в Китае, дефицит этого продукта будет неизбежным".