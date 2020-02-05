Смоленская область в 3 раза увеличит финансирование закупок лекарств для льготников

05.02.20 11:51

© РИА Новости. Денис Абрамов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Смоленская область направит в 2020 году из регионального бюджета на льготное лекарственное обеспечение жителей региона 761 млн рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году, сообщила пресс-служба правительства области со ссылкой на губернатора Алексея Островского.

"В прошлом году он (вопрос обеспечения лекарствам льготников - ИФ) у нас стоял значительно острее, чем в нынешнем, по причине того, что предоставляемый Федерацией объем финансирования не обеспечивает потребность льготной категории граждан в лекарственных препаратах, и я был вынужден с целью стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением дать поручение "закрывать" эту проблему за счет областного бюджета, перенаправив средства с иных расходных статей", - приводятся в сообщении слова Островского.

Из бюджета РФ на закупку льготных лекарств в этом году Смоленская область получит 267 млн рублей.

По словам губернатора, по препаратам, включенным в перечень льготных лекарственных средств, в большинстве случаев задержек в поставках нет, пациенты получают медикаменты вовремя.

В настоящее время в регионе открыто 54 пункта отпуска льготных лекарств, 19 из них в Смоленске и 35 - во всех районах области.