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05.02.20 11:51
Смоленская область в 3 раза увеличит финансирование закупок лекарств для льготников
"В прошлом году он (вопрос обеспечения лекарствам льготников - ИФ) у нас стоял значительно острее, чем в нынешнем, по причине того, что предоставляемый Федерацией объем финансирования не обеспечивает потребность льготной категории граждан в лекарственных препаратах, и я был вынужден с целью стабилизации ситуации с лекарственным обеспечением дать поручение "закрывать" эту проблему за счет областного бюджета, перенаправив средства с иных расходных статей", - приводятся в сообщении слова Островского.
Из бюджета РФ на закупку льготных лекарств в этом году Смоленская область получит 267 млн рублей.
По словам губернатора, по препаратам, включенным в перечень льготных лекарственных средств, в большинстве случаев задержек в поставках нет, пациенты получают медикаменты вовремя.
В настоящее время в регионе открыто 54 пункта отпуска льготных лекарств, 19 из них в Смоленске и 35 - во всех районах области.
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