Эвакуация россиян через один из трех пунктов пропуска в Приморье завершена

05.02.20 11:54

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Эвакуация граждан РФ из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, завершилась в среду в Приморье в одном из трех пунктов пропуска, где организовали временный коридор, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Все желающие приехать домой через Полтавку были эвакуированы. Граждане России, которые желают вернуться в РФ из-за угрозы распространения коронавируса в Китае, смогут это сделать через пункты пропуска Краскино и Пограничный", - говорится в сообщении.

В среду через пункты пропуска в Приморье вернулись 19 россиян.

Как сообщалось, 1 февраля через три автомобильных пункта на госгранице РФ и КНР начался организованный вывоз россиян из Китая. За эти дни по временному коридору в Приморье вернулись около 200 граждан РФ.

Граница РФ с КНР на Дальнем Востоке закрыта распоряжением российского правительства для предотвращения распространения коронавируса.