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05.02.20 11:56
Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
"Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Кизлыка меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Таким образом апелляционная инстанция не нашла оснований для избрания генералу более мягкой меры пресечения.
Басманный суд 24 декабря 2019 года санкционировал заключение под стражу Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Уже на следующий день по делу также были арестованы заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин. В отношении старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Мера пресечения избрана всем фигурантам до 22 февраля.
Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии.
60-летний генерал-лейтенант и его заместитель были задержаны 23 декабря.
Как утверждает следствие, вина генерала подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых сотрудники ФТС России.
Кроме того, следователь подчеркнул, что в настоящее время генерал проверяется на совершение других преступлений.
В суде следователь отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".
Так, по данным осведомленного источника, одним из двух вменяемых генералу эпизодов является обвинение Кизлыка в "помощи" супруге посла РФ в Кении, которая якобы незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту в сумме 50 тысяч долларов.
Свою вину Кизлык не признал, отметив, что не давал никаких указаний о принятии незаконных решений.
Дома у генерала в ходе обыска были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.
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