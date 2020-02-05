Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка

05.02.20 11:56

© РИА Новости. Руслан Кривобок

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в среду оставил под арестом начальника управления таможенного дознания ФТС России генерал-лейтенанта Александра Кизлыка, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями.

"Постановление Басманного суда Москвы об избрании в отношении Кизлыка меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения, апелляционная жалоба защиты без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом апелляционная инстанция не нашла оснований для избрания генералу более мягкой меры пресечения.

Басманный суд 24 декабря 2019 года санкционировал заключение под стражу Кизлыка и его заместителя Алексея Серебро. Уже на следующий день по делу также были арестованы заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин. В отношении старшего дознавателя по особо важным делам отдела дознания Домодедовской таможни ФТС России Андрея Шурыгина суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Мера пресечения избрана всем фигурантам до 22 февраля.

Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по данной статье предусматривает до 10 лет колонии.

60-летний генерал-лейтенант и его заместитель были задержаны 23 декабря.

Как утверждает следствие, вина генерала подтверждается рядом доказательств, в том числе показаниями свидетелей, среди которых сотрудники ФТС России.

Кроме того, следователь подчеркнул, что в настоящее время генерал проверяется на совершение других преступлений.

В суде следователь отметил, что действия Кизлыка "способствовали освобождению от уголовной ответственности, а также существенному занижению административного штрафа лицам, незаконно перемещавшим иностранную валюту в крупном размере, то есть совершившим контрабанду личных денежных средств".

Так, по данным осведомленного источника, одним из двух вменяемых генералу эпизодов является обвинение Кизлыка в "помощи" супруге посла РФ в Кении, которая якобы незаконно попыталась ввезти в Россию незадекларированную валюту в сумме 50 тысяч долларов.

Свою вину Кизлык не признал, отметив, что не давал никаких указаний о принятии незаконных решений.

Дома у генерала в ходе обыска были изъяты 600 тысяч евро и столько же тысяч долларов, слиток золота весом более 1 кг, а также часы известных брендов.