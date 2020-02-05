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05.02.20 11:58
В ДФО под наблюдением из-за коронавируса находятся 43 гражданина КНР
"В субъектах Дальневосточного федерального округа с 01.02.2020 (с введения постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 31.01.2020 №3) находятся под медицинским наблюдением 43 гражданина КНР, имеющих вид на жительство в РФ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства в среду.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.
Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлено только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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