Минстрой не исключает роста цен на жилье в ДФО после запуска льготной ипотеки

05.02.20 12:00

© РИА Новости. Нина Зотина

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Запуск госпрограммы по льготной ипотеке со ставкой 2% на Дальнем Востоке может привести к увеличению спроса и дальнейшему росту цен на жилье, заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

"На Дальнем Востоке ставка 2%. Есть опасность того, что через 3-4 месяца мы увидим достаточно резкий рост стоимости на Дальнем Востоке, потому что предложение не успевает за спросом сегодня", - сказал Стасишин на конференции "Коммерсанта" в среду.

Он подчеркнул, что Минстрой совместно с Минвостокразвития прорабатывает возможные пути решения этого вопроса.

"С этим нужно разбираться, мы вместе с министерством по развитию Дальнего Востока и с губернаторами расшиваем эту задачу", - сказала замминистра.

Ранее вице-премьер Юрий Трутнев сообщил, что наибольшее количество заявок на "дальневосточную ипотеку" отмечено в Приморье, в регионе фиксируется рост цен на жилье.

Напомним, что программа "Дальневосточная ипотека" предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". Программа стартовала в декабре прошлого года и рассчитана до конца 2024 года.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.