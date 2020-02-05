Ветераны получат выплаты ко Дню Победы от правительства Иркутской области

05.02.20 12:04

© РИА Новости. Евгения Новоженина

5 февраля. Interfax-Russia.ruЬ - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ о предоставлении единовременной денежной выплаты ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"В такой важный для всех нас год героям Великой Отечественной войны мы будем уделять особое внимание. Это наш священный долг. Благодарность за то, что уже 75 лет над нашими головами мирное небо", - приводятся в сообщении слова Кобзева.

Единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей получат ветераны, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, блокадники, граждане, работавшие на объектах ПВО, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, супруги погибших (умерших) инвалидов и участников войны, не вступившие в повторный брак.

Выплаты будут производиться в марте-апреле 2020 года. Социальные работники будут помогать получателям в оформлении документов.

Ранее сообщалось, что с предложением предусмотреть дополнительную единовременную выплату ветеранам ко Дню Победы Кобзев выступил на заседании областного организационного комитета "Победа" 24 декабря 2019 года. Это его первая социальная инициатива.

Всего в Иркутской области 9 тыс. 796 ветеранов войны, из них 381 участник войны, 76 инвалидов войны, 8 тыс. 858 тружеников тыла, 135 жителей блокадного Ленинграда, шесть детей-инвалидов войны, недействующая армия - 73 человека. Для каждого в регионе предусмотрены меры поддержки.

Сообщалось также, что на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Иркутской области в 2020 году выделено более 149 млн рублей, большая часть из них будет направлена на выплаты ветеранам и инвалидам войны.

В регионе пройдут торжественные мероприятия, выставки, патриотические акции. Ветеранам будут вручаться юбилейные медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Планируется участие делегатов от Иркутской области в параде Победы в Москве.