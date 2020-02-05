Археологи нашли под Севастополем большой генуэзский арсенал XV века

05.02.20 12:08

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Склад оружия и военного снаряжения обнаружен при исследовании одной из башен генуэзской крепости Чембало на территории Балаклавы - города под Севастополем, сообщается на сайте музея "Херсонес Таврический".

"Обнаруженный экспедицией арсенал является по-настоящему уникальным археологическим комплексом, который по всем статьям превосходит все известные в Восточной Европе аналоги. Данная находка многое объясняет нам в истории генуэзских крепостей в Крыму", - говорится в сообщении.

Ученые нашли более тысячи железных пластин от доспехов, на некоторых из которых сохранились следы ткани, а также медные и железные пряжки. Эта броня принадлежала воинам гарнизона.

Кроме того, найдено несколько тысяч наконечников арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода. Еще в башне обнаружены два костяных (из рога оленя) "ореха" от спускового механизма арбалета, било железного кистеня, фрагменты железного лезвия сабли, свинцовая шаровидная пуля, кованые четырехгранные гвозди с плоскими и выпуклыми шляпками, а также фрагменты железных полос, возможно, скреплявших деревянные бочки и сундуки, в которых хранили боезапас.

Интересной и редкой находкой ученые называют железные кованые ядра. Всего на дне цистерны башни обнаружены 42 железных кованных и семь каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные использовались в XV в. для пристрелки бомбард - первых артиллерийских орудий.

Башня №5 крепости Чембало, где нашли арсенал, была возведена генуэзцами в 1425 году. Спустя 30 лет ее перестроили, и она утратила первоначальное оборонительное значение. В ее основании сделали цистерну, где и оказался склад оружия.