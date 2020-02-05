Жители Тюмени скупили в аптеках все медицинские маски

05.02.20 12:09

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в сети аптек "Фармленд" (80 аптек в Тюмени), ажиотажный спрос на маски начался в пятницу, когда появилась информация о подтвержденном заболевания коронавирусом в Тюменской области.

На сегодняшний день маски есть только в нескольких аптеках, однако в четверг планируется пополнить их запасы.

В двух аптеках сети "Аптека от склада" масок не оказалось. В аптеке сети "Кинея" - также, однако сотрудники отметили, что ожидается их поступление. В справочной сети "Фармакопейка" сказали, что маски есть в достаточном количестве по нескольким адресам.

Как сообщалось, в России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени.

4 февраля стало известно, что в санатории в 30 км от Тюмени будут размещены эвакуированные из Уханя россияне. Двумя российскими военными самолетами из Китая вывезено 144 человека.