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05.02.20 12:09
Жители Тюмени скупили в аптеках все медицинские маски
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в сети аптек "Фармленд" (80 аптек в Тюмени), ажиотажный спрос на маски начался в пятницу, когда появилась информация о подтвержденном заболевания коронавирусом в Тюменской области.
На сегодняшний день маски есть только в нескольких аптеках, однако в четверг планируется пополнить их запасы.
В двух аптеках сети "Аптека от склада" масок не оказалось. В аптеке сети "Кинея" - также, однако сотрудники отметили, что ожидается их поступление. В справочной сети "Фармакопейка" сказали, что маски есть в достаточном количестве по нескольким адресам.
Как сообщалось, в России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени.
4 февраля стало известно, что в санатории в 30 км от Тюмени будут размещены эвакуированные из Уханя россияне. Двумя российскими военными самолетами из Китая вывезено 144 человека.
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