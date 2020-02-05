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05.02.20 12:16
Второй самолет доставил из Китая в Тюмень 64 человека, заболевших нет
"Второй самолет Воздушно-космических сил России доставил в Тюменскую область еще 64 граждан, эвакуированных из города Ухань Китайской Народной Республики. По докладу военных медиков состояние прибывших из КНР удовлетворительное. Заболевших не выявлено", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс" в среду.
"Все прибывшие в Тюменскую область будут доставлены в благоустроенное временное место размещения для прохождения карантина", - сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в среду в Тюмени приземлился первый военно-транспортный самолет. Он доставил 80 россиян из китайского города Ухань
Их разместят в реабилитационном центре, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, прибывшая накануне в Тюмень. По словам Поповой, в реабилитационном центре выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии.
"Эвакуированные из Китая выехали из аэропорта Рощино в тюменский реабилитационный центр. Специалисты проводят дезинфекцию багажа", - говорится в сообщении штаба.
Начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев сообщил журналистам, что при осмотре эвакуированных никого с признаками заболевания коронавирусум не выявлено. "Жалоб на самочувствие пассажиры не высказывали. Всем им провели бесконтактное измерение температуры тела. Лиц с повышенной температурой не выявлено", - сказал он.
Всего двумя самолетами из Уханя вывезено 144 человека.
В реабилитационном центре "Градостроитель", расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней. Центр находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Вся территория будет находиться под охраной Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что Россия эвакуирует из Уханя и провинции Хубэй 147 человек. В основном это граждане России, но есть также 10 граждан Белоруссии, гражданин Армении, гражданин Украины и три гражданина Казахстана. Эвакуируемые из Китая в РФ россияне и иностранцы будут находиться на карантине в Тюменской области.
По данным посольства РФ в Китае, двумя самолетами ВКС России из Уханя были эвакуированы 144 человека, в том числе 128 российских граждан и 16 граждан других стран СНГ.
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