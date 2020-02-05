Женщины-военные выйдут на парад Победы в Севастополе после пятилетнего перерыва

05.02.20 12:23

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Женщины-военнослужащие Черноморского флота после пятилетнего перерыва снова примут участие в севастопольском параде Победы 9 мая, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулёв.

"В юбилейный год, в пешей колонне отдельным парадным расчётом пройдут военнослужащие-женщины, проходящие военную службу в составе соединений и воинских частей Черноморского флота (ЧФ)", - заявил Рулёв в среду.

Он отметил, что в предыдущий раз женщины-военные участвовали в параде в 2015-м году - на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Однако в этот раз женщин в парадном расчёте станет больше, чем 5 лет назад, обещают в штабе Черноморского флота.

По словам Рулёва, задействованные в тренировках женщины в основном несут военную службу в подразделении управления беспилотными летательными аппаратами из состава Морской авиации и ПВО.

"В настоящее время в воинских частях флота определяются кандидатки для прохождения в парадном строю, происходит распределение и формирование парадного расчёта исходя из роста военнослужащих. Общие тренировки прохождения парадных расчётов в воинских частях начнутся в конце марта", - сказал представитель ЧФ.

Он добавил, что в севастопольском параде Победы, помимо черноморцев, будут участвовать военнослужащие Южного военного округа, а также личный состав других силовых министерств и ведомств.