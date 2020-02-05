ФАС исключает дефицит медицинских масок в аптеках Челябинской области

05.02.20 12:40

© РИА Новости. Виталий Тимкив

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Челябинской области не грозит дефицит средств индивидуальной защиты, поскольку на областном аптечном складе имеется значительный запас одноразовых медицинских масок, сообщила руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова.

"В канун сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом областной аптечный склад ежегодно делает двух-трехмесячный запас медицинских масок. На складе они сегодня есть", - сказала Козлова в среду на пресс-конференции.

Вместе с тем она отметила, что управление начало проверку жалоб населения на значительны рост цен на маски на предмет возможного сговора сетей.

"Сейчас нет дешевых масок в московских и башкирских аптечных сетях, которые работают в Челябинске, наборы из двух-пяти масок и дорогие одиночные маски в продаже есть. В аптеках Челябинского областного аптечного склада маски есть и дешёвые, и дорогие (в зависимости от производителя - ИФ), одиночные и в комплектах", - пояснила руководитель ведомства.

По ее сведениям, подобная ситуация с ростом цен на маски наблюдалась в области в период одной из предыдущих эпидемий. "Аналогичное дело лет семь назад возбуждалось в отношении аптечной сети "Классика", тогда она еще не была федеральной. Но тогда информация (о сговоре) не подтвердилось", - добавила руководитель УФАС.

Пресс-служба регионального Минздрава уточняет, что обеспечение населения индивидуальными средствами защиты и лекарствами на контроле у губернатора Челябинской области и сразу нескольких ведомств.

Между тем, по данным генерального директора АО "Областной аптечный склад" Андрея Князева, по сравнению с первой неделей января спрос на защитные маски вырос в 15 раз. "У нас достаточный запас изделий в аптечной сети и на складах, и розничная цена на маску в государственных аптеках остается неизменной, 6 рублей", - цитирует его слова пресс-служба регионального Минздрава.

Ранее челябинское управление ФАС решило проверить действия аптек на предмет признаков антиконкурентного сговора о повышении цен. В крупные аптечные сети будут направлены запросы о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены. В частности, готовятся запросы в адрес аптек "Классика", "Живика", "Областной аптечный склад", "Вита", "Фармленд", "Аптека от склада" и другие.