Жителя Вологодской области второй раз оштрафовали за оскорбление власти в соцсети

05.02.20 12:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Жителя Верховажского района Вологодской области во второй раз признали виновным по статье об оскорблении власти в публикации в соцсети, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в среду.

"Суд установил, что 12 ноября 2019 года в 20.26 мск Юрий Шадрин в социальной сети "Вконтакте" на находящейся в его пользовании странице повторно осуществил размещение в публичном доступе информации о президенте РФ, выраженной в неприличной форме, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную нравственность", - говорится в сообщении.

На суде Шадрин свою вину в совершении административного правонарушения не признал. Он отменил, что его слова были "высказаны им в адрес В.В.Путина, являющегося президентом РФ, не как представителя власти, а как физического лица".

"Суд, исследовав материалы дела, признал Юрия Шадрина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей", - отмечает пресс-служба.

Постановление суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года Шадрина уже штрафовали на 30 тыс. рублей за оскорбление власти в соцсети. Суд посчитал, что фраза, которую мужчина разместил на своей странице, содержит оскорбления представителя государственной власти, а именно президента РФ. В январе 2020 года в отношении Шадрина был вновь составлен протокол о правонарушении по ч. 4 ст. 20.1 КоАП РФ.