Акцию "Музей на колесах" запустят в КЧР к 75-летию Победы

05.02.20 12:50

© РИА Новости. Сергей Пятаков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Специальный автобус с экспозицией, посвященной основным вехам истории Великой Отечественной войны, посетит города и районы Карачаево-Черкесии в Год Памяти и Славы в рамках акции "Музей на колесах".

"Музей на колесах" побывает во всех населенных пунктах республики, где нет собственных исторических музеев", - сообщил министр культуры КЧР Рамазан Бороков на заседании республиканского оргкомитета "Победа".

Также, по его словам, c середины февраля начнутся концертные выступления артистов КЧР с программой "Славим Победу великой державы", которые перейдут в "дорогу славы" по муниципалитетам Карачаево-Черкесии.

"По всем городам и районам Карачаево-Черкесии проедут празднично оформленные автомобили в традициях первого дня Победы, в том числе "музей на колесах" и стилизованный под военные годы грузовой автомобиль, который будет служить импровизированной сценой для исполнения концертных номеров, посвященных Победе", - добавил Бороков.