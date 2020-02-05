|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.02.20 12:50
Акцию "Музей на колесах" запустят в КЧР к 75-летию Победы
"Музей на колесах" побывает во всех населенных пунктах республики, где нет собственных исторических музеев", - сообщил министр культуры КЧР Рамазан Бороков на заседании республиканского оргкомитета "Победа".
Также, по его словам, c середины февраля начнутся концертные выступления артистов КЧР с программой "Славим Победу великой державы", которые перейдут в "дорогу славы" по муниципалитетам Карачаево-Черкесии.
"По всем городам и районам Карачаево-Черкесии проедут празднично оформленные автомобили в традициях первого дня Победы, в том числе "музей на колесах" и стилизованный под военные годы грузовой автомобиль, который будет служить импровизированной сценой для исполнения концертных номеров, посвященных Победе", - добавил Бороков.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket