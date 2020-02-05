Около детского парка "Остров мечты" построят дополнительную станцию метро

05.02.20 12:54

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Рядом с развлекательным детским парком "Остров мечты" в Москве планируется построить станцию метро, заявил журналистам в среду заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На центральной аллее около парка "Остров мечты" планируется разместить одну из станций перспективной Бирюлевской линии метро. Эта станция обеспечит максимально удобный подвоз посетителей к развлекательному парку", - заявил Бочкарев.

Он отметил, что в целом маршрут будущей Бирюлевской линии метро утвержден, сейчас ведется предпроектная работа.

"Работы по строительству парка "Остров мечты" находятся на финишной прямой, думаю, в ближайшее время он откроется", - добавил заммэра.

Он напомнил, что ранее около парка "Остров мечты" был построен первый в Москве надземный пешеходный переход с траволатором.

Напомним, что первый в России и крупнейший в Европе всесезонный тематический парк развлечений "Остров мечты" будет поделен на три зоны: досугово-развлекательную, тематическую и пристроенную подземную автостоянку. Общая площадь объекта составит 292 тыс. кв.м, высота крытой зоны - 75 м.

Объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд. Открытие первой очереди парка было запланировано на конец 2019 года, однако позже в СМИ появилась информация, что открытие перенесено на 2020 год. На сайте парка развлечений ближайшая дата, на которую можно купить билеты - 29 февраля.