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05.02.20 12:59

Титов попросил Мишустина разобраться с нарушениями в сфере таможенных платежей

© РИА Новости. Евгений Биятов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разобраться в необоснованных требованиях таможни о дополнительной уплате таможенных платежей.

Как сообщили в пресс-службе Титова, поводом для обращения к премьеру послужила ситуация вокруг двух компаний - ООО "Томлесдрев" и ООО "Стод", связанная с требованием таможенных органов о дополнительной уплате таможенных платежей на сумму более 2 млрд рублей, из-за чего крупные предприятия рискуют обанкротиться.

"Буду признателен за направление в ответственные федеральные органы исполнительной власти поручения о дополнительном рассмотрении данной ситуации в части реализации мер по ее урегулированию с сохранением предприятий и исключением необоснованной таможенной фискальной нагрузки", - говорится в письме Титова Мишустину.

В обращении уполномоченный указывает, что предприятия не собирались необоснованно получить таможенные льготы, а отказ госорганов предоставлять им освобождение от таможенных платежей умаляет изначальное намерение правительства предоставлять отечественным производителям преференции для развития российских высокотехнологичных производств.

"Таможенными органами поставлена под сомнение правомерность применения льгот по формальным критериям, в то время как по своей сути, льготный ввоз оборудования в данных случаях с правовой и экономической точки зрения полностью соответствует изначальному замыслу указанной льготы", - отмечает Титов.

По его словам, в настоящее время ООО "Томлесдрев" (потенциальный объем доначислений около 300 млн рублей) и ООО "Стод" (потенциальный объем доначислений порядка 2 млрд рублей) оспаривают решения таможенных органов в судах.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание Мишустина, что с учетом сложившейся ситуации, предприятия находятся перед риском банкротства и остановки производства.

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