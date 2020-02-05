Песков: в РФ ведется масштабная работа по защите от коронавируса

05.02.20 13:00

© РИА Новости. Сергей Гунеев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации с коронавирусом и масштабных мерах, которые принимаются в стране по защите от него, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

На вопрос, довольны ли в Кремле мерами, которые предпринимает новое правительство по борьбе с коронавирусом, Песков сказал: "Пока рано давать какие-то оценки. Работа ведется системно, очень обширно как по географии, так и содержательно".

По его словам, в этой работе задействован "целый механизм предотвращения проникновения вируса к нам в страну, работают ученые, компании".

"Здесь имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины, ее моделирования", - уточнил Песков.

"Задействована дипломатическая служба, средства и силы ВКС РФ. Ведется очень масштабная работа, она ведется днем и ночью. Пока можно без сомнения это констатировать", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

На вопрос, контролирует ли лично Путин обстановку, Песков ответил: "Естественно, ежедневно, при необходимости ежечасно, он получает информацию о развитии ситуации".