Smartavia летом откроет рейсы из Калининграда в Сочи, Архангельск и Мурманск

05.02.20 13:15

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания Smartavia ("Нордавиа") открыла продажу авиабилетов на прямые рейсы из Калининграда в Сочи, Архангельск и Мурманск в рамках летнего расписания, сообщила пресс-служба калининградского аэропорта "Храброво".

Smartavia приступит к выполнению прямых рейсов из Калининграда в Архангельск (субсидируемый рейс) с 5 июня. На следующий день стартуют рейсы в Сочи (субсидируемый) и Мурманск.

На этих маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Boeing-737-700 и Boeing-737-500.

В настоящее время Smartavia выполняет полеты из Калининграда в Москву по льготным субсидируемым тарифам.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с уровнем 2018 года - до 2 млн 369 тыс. человек.