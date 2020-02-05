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05.02.20 13:15
Smartavia летом откроет рейсы из Калининграда в Сочи, Архангельск и Мурманск
Smartavia приступит к выполнению прямых рейсов из Калининграда в Архангельск (субсидируемый рейс) с 5 июня. На следующий день стартуют рейсы в Сочи (субсидируемый) и Мурманск.
На этих маршрутах будут эксплуатироваться самолеты Boeing-737-700 и Boeing-737-500.
В настоящее время Smartavia выполняет полеты из Калининграда в Москву по льготным субсидируемым тарифам.
"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко. АО "Аэропорт "Храброво" (Калининград) по итогам 2019 года увеличило пассажиропоток на 10,3% по сравнению с уровнем 2018 года - до 2 млн 369 тыс. человек.
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