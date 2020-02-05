Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено

05.02.20 13:18

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Темпы строительства Центральной кольцевой автодороги планируется увеличить, заявил журналистам в среду вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин.

"На сегодня темпами строительства ЦКАД я не удовлетворен. Мы проведем рабочее совещание, выясним, что мешает, и ускорим работу", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что Центральная кольцевая автодорога имеет большое значение для улучшения транспортной ситуации всего московского транспортного узла.

"Это важная магистраль, причем как для самой Москвы, так и для всей агломерации. Она позволит разделить транспортные потоки и улучшить дорожную ситуацию в Подмосковье и в столице", - сказал Хуснуллин.

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. По данным "Автодора", ее протяженность составит 336,456 км (ЦКАД-1 - 49,5 км; ЦКАД-3 - 105,87 км; ЦКАД-4 - 96,846 км; ЦКАД-5 - 76,44 км и пусковой комплекс №5-3 (соединение М-10 и М-11) - 7,8 км).

Четырехполосная трасса пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно Малому и Большому московским кольцам ("Малая" и "Большая" бетонка) и должна разгрузить Москву от транзитного грузового транспорта. Дорога пройдет в обход крупных населенных пунктов столичного региона и соединит основные вылетные магистрали - Каширское, Симферопольское, Калужское, Киевское, Минское, Волоколамское, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское, Горьковское и Рязанское шоссе.

На пересечении с федеральными и региональными трассами, железными дорогами построят 22 многоуровневые транспортные развязки, также предполагается строительство 72 мостов и 145 путепроводов - всего 239 сооружений.

В конце июня прошлого года правительство РФ продлило срок строительства ЦКАД до 2021 года (изначально завершение работ было намечено на 2019 год). Начало фазы эксплуатации дороги было сдвинуто с 2018-го на 2020 год, а стоимость проекта выросла до 315,864 млрд рублей.