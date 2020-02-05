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05.02.20 13:24

Глава Минкомсвязи предложил создать единое окно для всех жалоб россиян

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Минкомсвязи собирается разработать электронное "одно окно" для жалоб граждан по любым вопросам к органам власти и ведомствам всех уровней, заявил новый глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Существует очень серьезная проблема, связанная с тем, что гражданин не знает, куда писать жалобу. Ему достаточно сложно разобраться в распределении полномочий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями. Поэтому мы считаем, что мы должны создать одно окно для жалоб граждан", - сказал Шадаев в среду на заседании думского Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи.

В ответ на просьбу главы комитета Александра Хинштейна министр уточнил, что речь идёт о создании "электронного сервиса по принципу одного окна".

То есть, как подытожил Хинштейн, "гражданин обращается с жалобой по любому виду в сфере деятельности государства, а дальше уже автоматически его обращение маршрутизируется в тот орган, который за это отвечает".

Шадаев заявил, что "в считаные секунды жалоба должна доходить до ответственной структуры, лица, которое за это отвечает". "При этом гражданин должен иметь возможность подтвердить, что действительно лампочка заменена", - отметил он.

Министр напомнил, что вопрос о том, что "жители должны иметь новые механизмы влияния на локальную повестку, а власть должна быть более чуткой, более оперативно реагировать на запросы граждан, их жалобы" был затронут как в послании президента к Федеральному собранию, так и на недавнем заседании Госсовета.

"И в этом смысле, конечно, в определенной степени необходимо нам будет пересматривать весь существующий порядок обработки обращений граждан для того, чтобы те проблемы, которые волнуют в данный момент времени и могут быть оперативно решены, быстро решались", - добавил он.

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