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05.02.20 13:29
Хуснуллин: строительная отрасль России нуждается в донастройке
"Ситуация в строительной отрасли непростая, здесь совпало много факторов, но деньги на национальные проекты выделены, и поэтому механизм просто требует донастройки", - сказал Хуснуллин журналистам в среду.
Он добавил, что московский опыт организации строительного процесса может быть перенесен на федеральный уровень.
"Москва в последние годы стабильно показывает хорошие результаты в сфере градостроительства, а также по темпам и объемам строительства как жилья, так и всей необходимой транспортной и социальной инфраструктуры. Опыт столицы может быть перенесен на федеральный уровень", - сказал Хуснуллин.
По его словам, в регионы могут быть принесены организационные и юридические наработки столицы.
"Это касается и комплексности и взаимной связанности всех градостроительных программ, и работы по снижению административных барьеров, и цифровизации отрасли, и оперативности принятия решений", - отметил вице-премьер.
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