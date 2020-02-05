Законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня принят в I чтении

05.02.20 13:31

© РИА Новости. Евгений Одиноков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о проведении 22 июня Всероссийской минуты молчания.

Законопроектом предлагается предусмотреть проведение ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год).

Законопроект также предусматривает возможность публикации списков фамилий погибших, выявленных в ходе поисковой работы не только в СМИ, но и в сети "Интернет".

Авторами законопроекта выступили депутаты всех фракций Госдумы - вице-спикеры Ирина Яровая ("Единая Россия") и Игорь Лебедев (фракция ЛДПР), первый зампред комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (фракция КПРФ) и первый зампред комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия").

По словам Яровой, проведение общефедеральной Минуты молчания возможно в 12:15 по московскому времени - точное время выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз и начале Великой Отечественной войны.