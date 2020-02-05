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05.02.20 13:33

Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике

© РИА Новости. Андрей Старостин
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы не стал направлять на медицинскую экспертизу девочку, которая все пять лет своей жизни живет в перинатальном центре в Москве, для проверки состояния здоровья, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в среду.

"Суд постановил: в ходатайстве ответчиков - отказать", - огласила решение судья Наталья Каржавина.

Адвокаты родителей-ответчиков девочки, заявляя ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для проверки состояния здоровья девочки, обозначили следующие для экспертов вопросы: какие исследования нужно провести для определения наличия у ребенка патологии психологических расстройств, заболеваний слухового и эндокринного аппарата, может ли представлять угрозу здоровью или жизни девочки ее нахождение за пределами перинатального медицинского центра и под наблюдением каких специалистов должна проходить адаптация у ребенка с грубой недоношенностью при рождении.

Как сообщалось, 20 сентября 2019 года Гагаринский районный суд вынес решение, обязывающее родителей забрать ребенка. Решение вступило в законную силу 18 ноября в соответствии с апелляционным определением Мосгорсуда.

Родителям было предложено в добровольном порядке исполнить указанное решение до 2 декабря, но они этого не сделали.

О ситуации с пятилетней девочкой сообщило издание "Медуза". По его данным, ребенок с рождения живет в стационаре московского перинатального центра "Мать и дитя" и никогда его не покидает, при этом родители все это время оплачивали проживание дочери в отдельной палате и круглосуточную работу нянь. Издание утверждает, что серьезных проблем со здоровьем у девочки нет, однако родители убеждены в обратном, полагая, что ребенок тяжело болен и должен находиться рядом с реанимацией. Были сообщения о готовности бабушки и дедушки взять девочку.

Весной клиника расторгла договор с родителями и обратилась в суд с требованием, чтобы ребенка забрали. Суд, изучив доводы врачей, обязал родителей забрать дочь, не найдя оснований для содержания ее в медучреждении, но за девочкой те не пришли.

В декабре прошлого года уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова призвала родственников девочки забрать ее, пока не был подан иск органов опеки по ограничению родительских прав. "Пока не подан иск о лишении прав, возможность одуматься есть. Мы можем оказаться в страшной ситуации - при здоровых и живых родителях ребенок окажется сиротой, причем имея братьев и сестер. И следующий вариант - когда родители все-таки решат забрать ребенка. Органы опеки согласились сопровождать ситуацию, помогать, поискать решение, чтобы ребенок был в семье", - сказала Кузнецова.

Она заявила, что предлагала родителям устроить ребенку обследование в других медицинских центрах, чтобы выяснить, действительно ли медицинская помощь ему не нужна, те отказались.

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