Должники после ареста их имущества в бюджет более 13 млрд руб. налогов

05.02.20 13:44

© РИА Новости. Антон Денисов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 13 млрд рублей поступило в бюджет РФ в прошлом году от неплательщиков налогов после совместных действий прокуроров и налоговиков, сообщили в Генпрокуратуре России "Интерфаксу".

"Всего в 2019 году после применения ареста имущества налогоплательщики выплатили в бюджет более 13 млрд рублей", - сказали в надзорном ведомстве в среду.

Там отметили, что "одна из наиболее эффективных обеспечительных мер - арест имущества налогоплательщиков, предусмотренный статьей 77 Налогового кодекса РФ".

В прошлом году прокурорами санкционировано около 10 тыс. решений налоговых органов о наложении ареста на имущество неплательщиков налогов на сумму около 25 млрд рублей, уточнили в Генпрокуратуре.

"Эта эффективная мера способствует быстрому погашению задолженности", - подчеркнули в ведомстве.

Там считают, что "от поступления в бюджет налогов и сборов зависит функционирование всей бюджетной системы, поэтому прокурорами применяется комплекс мер по снижению налоговой задолженности".