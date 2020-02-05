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05.02.20 13:52

В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса

© РИА Новости. Кирилл Брага
5 февраля. Interfax-Russia.ru - В большинстве аптек Москвы и Подмосковья отсутствуют рекомендованные Минздравом препараты от коронавируса и средства индивидуальной защиты.

Как передает корреспондент "Интерфакса", проведенный мониторинг аптечных сетей в Московском регионе выявил дефицит медицинских масок и рекомендованных препаратов для борьбы с коронавирусом.

"Масок у нас нет с начала недели. Невозможно заказать их даже. Производитель не справляется, большой ажиотаж", - рассказал один из фармацевтов в аптеке на улице Тверской в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы.

Медицинских масок не оказалось в продаже ни в одной из четырех посещенных корреспондентом аптек в центре столицы.

Средства индивидуальной защиты были в наличии только в одной из трех аптечных сетей на Дубнинской улице в Северном административном округе (САО) Москвы. Стоимость набора из трех медицинских масок равна 45 рублям ("Мосаптека").

В сети "Аптека.Ру" корреспонденту сообщили, что данный товар у них отсутствует с прошлого дня. "Нет масок. Еще вчера все разобрали", - сказала провизор филиала.

В Подмосковье в некоторых аптечных сетях маски пока еще в наличии.

Так, в Химках их стоимость варьируется от 13 рублей ("Аптечный пункт") до 19 рублей за штуку ("Будь здоров"), за три маски провизоры просят 50 рублей ("Гиппократ"). В некоторых аптеках ("Горздрав" и "Планета здоровья") в Химках эта позиция также отсутствует.

Кроме того, противовирусных препаратов, рекомендованных Минздравом от коронавируса, в аптеках в подмосковных Химках в наличии нет.

"Рибавирин у нас был, но исчез. Стоил 220 рублей", - рассказали в аптеке "Планета здоровья" в Химках.

Рекомендованные Минздравом препараты, в том числе и рекомбинантный интерферон Ib, отсутствуют также в ряде аптечных сетей Московской области ("Гиппократ", "Аптечный пункт", "Будь здоров", "Планета здоровья", "Лекарь").

Однако, на полках трех аптек в Химках и двух в Москве представлен лекарственный препарат для лечения гриппа Осельтамивир, который, по информации СМИ, в настоящий момент тестируется врачами в Таиланде в качестве средства от коронавируса. Цена на препарат в Московском регионе варьируется от 751 рубля до 1326 рублей.

Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании 30 января признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель РФ поддержал решение ВОЗ.

В тот же день Минздрав и Роспотребнадзор совместно опубликовали временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению нового вида коронавируса, в котором приводится список "рекомендуемых лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых", состоящий из трех препаратов.

Российским медикам предлагается лечить от "китайского вируса" препаратами рибавирин, рекомбинатный интерферон бета Ib и лопинавир/ритонавир. Согласно инструкциям, рибавирин применяют для лечения гепатита С, второй препарат уменьшает частоту и тяжесть обострений у больных с рассеянным склерозом. Последнее лекарство применяется при лечении ВИЧ-инфекции.

Накануне в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) РФ заявили о намерении провести проверки в случае, если из российских регионов поступит информация о дефиците или росте цен на медицинские маски. Отмечается, что при выявлении экономически необоснованного роста цен, будут приняты меры, предусмотренные антимонопольным законодательством.

Кроме того, в ФАС сообщают, что направили в субъекты РФ и Росздравнадзор запрос о том, есть ли жалобы на дефицит или рост цен на маски в период с 1 декабря 2019 года по настоящее время. Ведомство просит провести в регионах совещания о ценообразовании на маски с участием представителей аптечных сетей, чиновников, представителей ФАС и Росздравнадзора. "Информация по итогам совещаний должна быть в срочном порядке предоставлена в антимонопольную службу для последующего анализа", - говорится в сообщении.

Накануне замминистра здравоохранения России Сергей Краевой заявил, что регионы РФ имеют запас марлевых масок для индивидуальной защиты от инфекций. "По нашим данным, пока - то, что мы получаем из Росздравнадзора - маски в регионах есть", - сказал Краевой журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса".

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