Минтранс РФ намерен создать единую пятилетнюю программу субсидирования авиаперевозок

05.02.20 14:08

© РИА Новости. Екатерина Штукина

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ планирует создать единую программу субсидирования авиаперевозок и сделать ее сначала трехлетней, в перспективе - пятилетней, заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

"Исходя из договоренностей и указаний, которые давал (вице-премьер РФ - ИФ) Юрий Петрович Трутнев, мы с коллегой (главой Минвостокразвития РФ - ИФ) Козловым Александром Александровичем создали совместную рабочую группу, которая рассматривает перевозки на Дальнем Востоке. Вот вчера говорили о том, как формируется маршрутная сеть, принципы изменения правил порядка субсидирования. Шла речь о том, что постановление №1242 о региональных перевозках и №215 о дальних перевозках сольются в одном документе, и все новые принципы субсидирования там будут изложены", - сказал Дитрих журналистам в кулуарах выставки NAIS-2020 в среду.

"Есть установка наша собственная, что мы эту маршрутную сеть берем, составляем, фиксируем, те направления и маршруты, по которым с регионами договорились, субсидируем вдлинную. В отличие от годичной субсидии, которая сейчас предусмотрена, мы переходим к субсидированию на срок до трёх лет. Сейчас ещё подумаем, вместе посмотрим и в рамках нацпроекта мы эту субсидию сделаем пятилетней", - добавил министр.

По его словам, перечень маршрутов в программе субсидирования будет отранжирован регионами исходя из их востребованности.

"Четко увязано, что региональные маршруты, которые вошли в эту сетку, увязываются с местной маршрутной сетью, которая должна обеспечивать пассажиропоток - подвоз людей к узловым региональным аэропортам, из которых эта региональная сетка работает", - сказал министр. Он отметил, что в эту схему планируется привязать автобусы и поезда.