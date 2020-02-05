Информацию о недопуске сборной РФ к ЧМ-2022 в Госдуме назвали "вбросом"

05.02.20 15:24

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев связал появление в СМИ информации о недопуске сборной России по футболу к чемпионату мира 2022 года с разбирательством между РУСАДА и WADA в Спортивном арбитраже.

"Очередная чушь и провокация. Это компетенция FIFA принимать решение относительно формата участия России. И то только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования. Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

"Теперь, пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам", - добавил он.

"Для начала нам нужно отобраться на чемпионат мира и только потом ФИФА будет принимать решение о том, кто, как и в каком качестве туда поедет. Только ФИФА уполномочено принимать подобные решения, и никто больше", - сказал депутат.

Ранее в среду арабский телеканал BeIN Sports со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщил, что агентство уведомило Россию о невозможности участия ее национальной команды в первенстве мира 2022 года, которое пройдет в Катаре.

При этом Международная федерация футбола не получала уведомлений Всемирного антидопингового агентства о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"У нас нет новой информации по сравнению с той, что мы предоставили в декабре 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе FIFA.

Российский футбольный союз, как и FIFA, заявил, что не получал никаких уведомлений от WADA.

В декабре FIFA заявила о принятии к сведению решения исполкома WADA о санкциях против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за манипуляций с допинг-пробами в московской лаборатории.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома WADA. 24 декабря собрание РУСАДА приняло эту рекомендацию. Генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями. 27 декабря письмо было отправлено в WADA.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома WADA в CAS. Интересы российского агентства будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.