Новый российский: в 2020 году в Тольятти запустят производство электромобилей
  
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
   
Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
05.02.20 15:24

Информацию о недопуске сборной РФ к ЧМ-2022 в Госдуме назвали "вбросом"

© РИА Новости. Алексей Витвицкий
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев связал появление в СМИ информации о недопуске сборной России по футболу к чемпионату мира 2022 года с разбирательством между РУСАДА и WADA в Спортивном арбитраже.

"Очередная чушь и провокация. Это компетенция FIFA принимать решение относительно формата участия России. И то только после того, как наша сборная пройдет отборочные соревнования. Очевидно, что за такими информационными вбросами, как правило, стоят конкретные интересанты. Накануне ЧМ-2018 в России была масса провокаций и попыток бойкота", - цитирует Дегтярева пресс-служба комитета.

"Теперь, пока длится судебный процесс с WADA, нужно быть готовыми к аналогичным заголовкам в иностранной прессе. Кстати, и Катар как принимающая сторона чемпионата 2022 года неустанно подвергается нападкам", - добавил он.

"Для начала нам нужно отобраться на чемпионат мира и только потом ФИФА будет принимать решение о том, кто, как и в каком качестве туда поедет. Только ФИФА уполномочено принимать подобные решения, и никто больше", - сказал депутат.

Ранее в среду арабский телеканал BeIN Sports со ссылкой на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщил, что агентство уведомило Россию о невозможности участия ее национальной команды в первенстве мира 2022 года, которое пройдет в Катаре.

При этом Международная федерация футбола не получала уведомлений Всемирного антидопингового агентства о том, что сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.

"У нас нет новой информации по сравнению с той, что мы предоставили в декабре 2019 года", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе FIFA.

Российский футбольный союз, как и FIFA, заявил, что не получал никаких уведомлений от WADA.

В декабре FIFA заявила о принятии к сведению решения исполкома WADA о санкциях против Российского антидопингового агентства (РУСАДА) из-за манипуляций с допинг-пробами в московской лаборатории.

9 декабря 2019 года исполком WADA принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу за манипуляции с базой данных московской антидопинговой лаборатории. Последствиями этого решения должны стать отстранение российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях. Россия в этот период не сможет проводить международные старты. При этом у "чистых" российских спортсменов будет возможность выступить на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Российский флаг и гимн на официальных международных соревнованиях будут под запретом.

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал общему собранию агентства не принимать решение исполкома WADA. 24 декабря собрание РУСАДА приняло эту рекомендацию. Генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу было поручено 27 декабря направить в WADA уведомление о несогласии с санкциями. 27 декабря письмо было отправлено в WADA.

Таким образом, РУСАДА будет оспаривать решение исполкома WADA в CAS. Интересы российского агентства будет представлять швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.20 15:49
Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы
.
  05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
.
  05.02.20 13:52
В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса
.
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено
.
  05.02.20 12:54
Около детского парка "Остров мечты" построят дополнительную станцию метро
.
  05.02.20 11:56
Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
.
  05.02.20 11:21
Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы
.
  05.02.20 09:58
День российской науки отметят на 11 площадках ВДНХ в выходные


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket