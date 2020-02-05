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05.02.20 14:21

Электростанции Крыма в 2019 году увеличили выработку энергии на 113%

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Симферополь. 5 февраля. ИНТЕРФАКС - Электростанции республики Крым и Севастополя в 2019 году увеличили по сравнению с 2018 годом выработку электроэнергии на 113,5% - до 6,611 млрд кВт. ч, сообщает Черноморское РДУ.

"Увеличение производства электроэнергии в крымской энергосистеме объясняется вводом в эксплуатацию новых станций (Таврической ТЭС, Балаклавской ТЭС и Сакской ПГУ-120)", - говорится в пресс-релизе.

Потребление электроэнергии в Крыму за прошлый год выросло по сравнению предшествующим годом на 1,4% - до 7,843 млрд кВт.ч.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Краснодарского края. Так, за двенадцать месяцев 2019 года суммарный переток электроэнергии в крымскую энергосистему составил около 1,232 млрд кВт.ч.

Сообщается также, что выработка электроэнергии электростанциями Крымского полуострова в декабре 2019 года составила 734,2 млн кВт.ч (рост на 47,8% к декабрю 2018 года), потребление - 769,7 млн кВт.ч (снижение на 5,7%), переток с территории Кубани в Крым - 35,5 млн кВт.ч.

"Падение потребления электроэнергии в крымской энергосистеме в декабре связано со снижением потребления населения и мелкомоторной нагрузки", - отмечается в пресс-релизе.

"Региональное диспетчерское управление энергосистемы республики Крым и города Севастополя" (Черноморское РДУ) создано в 2016 году и входит в зону ответственности филиала АО "СО ЕЭС" - ОДУ Юга. В операционной зоне Черноморского РДУ находятся, в частности, объекты генерации на Крымском полуострове установленной электрической мощностью 2,106 тыс. МВт. Территория операционной зоны расположена на площади 27,16 тыс. кв. км, на которой проживает 2,355 млн человек.

Ранее сообщалось, что ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ТПЭ, входит в госкорпорацию "Ростех") построило в Крыму две ПГУ-ТЭС: Таврическую (Симферополь) и Балаклавскую (Севастополь). Мощность каждой из них - порядка 470 МВт. Первые очереди обеих станций введены в эксплуатацию в конце января 2019 года, вторые энергоблоки - в середине марта.

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