Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации

05.02.20 14:27

© РИА Новости. Илья Питалев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Москва через два-три года должна выйти на принципиально иной объем строительства по программе реновации, прошлый год стал основополагающим в ее реализации, считает мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы подобрали и утвердили строительные стартовые площадки, которые, без сомнения, дают мощный старт этой программе и обеспечат ее продвижение", - сказал Собянин на коллегии столичного стройкомплекса в среду.

По его словам, в ходе дискуссий и согласований правительство города утвердило половину проектов планировки по программе реновации.

"В ближайшие месяцы предстоит рассмотреть с местными жителями вторую половину проектов планировки и закончить подготовку градостроительной документации", - поставил задачу Собянин.

По его оценке, через два-три года Москва должна выйти на принципиально иной объем строительства по программе реновации.

"Должны строить по программе реновации около 3 млн кв.м. Это столько, сколько строят все девелоперы Москвы одновременно. Это сверхзадача, которая потребует усилий всех строительных организаций, всех строительных мощностей", - добавил Собянин.