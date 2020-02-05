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05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
"Мы подобрали и утвердили строительные стартовые площадки, которые, без сомнения, дают мощный старт этой программе и обеспечат ее продвижение", - сказал Собянин на коллегии столичного стройкомплекса в среду.
По его словам, в ходе дискуссий и согласований правительство города утвердило половину проектов планировки по программе реновации.
"В ближайшие месяцы предстоит рассмотреть с местными жителями вторую половину проектов планировки и закончить подготовку градостроительной документации", - поставил задачу Собянин.
По его оценке, через два-три года Москва должна выйти на принципиально иной объем строительства по программе реновации.
"Должны строить по программе реновации около 3 млн кв.м. Это столько, сколько строят все девелоперы Москвы одновременно. Это сверхзадача, которая потребует усилий всех строительных организаций, всех строительных мощностей", - добавил Собянин.
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