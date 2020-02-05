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05.02.20 14:46

Попова: инфекционных рисков от эвакуированных из Китая в Тюмень нет

© РИА Новости. Владимир Федоренко
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что нет рисков попадания какой-либо инфекции в окружающую среду после прибытия эвакуированных из Китая граждан в Тюменскую область.

"При прилете в аэропорт были соблюдены все правила биологической безопасности, и риски попадания в окружающую среду какого-либо инфекционного агента отсутствовали и отсутствуют на сегодняшний день", - сказала Попова в среду на брифинге в Тюмени.

Попова отметила, что на самолетах ВКС прилететь в Россию смогли все граждане, изъявившие такое желание.

"На сегодняшний день на борт поднялись все те, кто имел желание на момент, когда были наши самолеты. Консульство, посольство России в Китае проинформирует всех граждан Российской Федерации, находящихся в зоне поражения, там, где есть риски. Сегодня поручение руководства страны по доставке (граждан) выполнено полностью", - сказала Попова.

Она добавила, что оставшиеся еще смогут "объявить свое желание или нежелание" покинуть Китай, когда на связь с ними выйдут представители посольства.

По оценке посольства РФ, в Хубэе находится 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183.

В среду два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено, они размещены в реабилитационном центре с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.

В связи с эвакуацией россиян из Уханя глава Роспотребнадзора заявила о необходимости внесения изменений в законодательство в части принудительной госпитализации.

"Эта мера предусмотрена федеральным законодательством, 52-м Федеральным законом, на случай угрозы для мирных жителей. Именно эта угроза сейчас реализуется для здоровья населения. В дальнейшем этот вопрос должен быть рассмотрен о необходимости изменений в законодательстве в этой части. Вы правы, здесь есть пробел", - сказала Попова журналистам в Тюмени в среду.

В реабилитационном центре "Градостроитель", расположенном в 30 км от Тюмени, эвакуированные будут находиться 14 дней.

Центр находится вдали от жилой застройки, вокруг него выстроено два периметра ограждения. Вся территория будет находиться под охраной Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах.

Между тем в среду в ряде аптек Тюмени закончились медицинские маски из-за ажиотажного спроса на них жителей города.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в сети аптек "Фармленд" (80 аптек в Тюмени), ажиотажный спрос на маски начался 31 января, когда появилась информация о подтвержденном заболевания коронавирусом в Тюменской области. На сегодняшний день маски есть только в нескольких аптеках, однако в четверг планируется пополнить их запасы.

Как сообщалось, в России выявлено два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая. 31 января глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что благодаря своевременной изоляции заболевшей коронавирусом студентки из Китая ситуация не представляет опасности для жителей города Тюмени.

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