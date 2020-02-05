Мурашко: разработка вакцины от нового коронавируса займет 8-10 месяцев

05.02.20 14:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что разработка вакцины от нового коронавируса находится в процессе, займет 8-10 месяцев.

"На сегодняшний день процесс разработки вакцины это не короткий промежуток времени. Вакцина разрабатывается не менее чем 8-10 месяцев, это только начальная стадия без клинических испытаний, поэтому этот вопрос на сегодняшний день в процессе", - сказал Мурашко.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус 2019-nCoV. Всемирная организация здравоохранения в конце января 2020 года признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. По данным китайских властей на утро 5 февраля, в КНР от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались уже почти 500 человек, число заболевших приближается к 25 тысячам. Под подозрением о наличии заболевания находятся около 200 тыс. человек. Вылечить удалось около 900 человек.

Случаи заболевания обнаружены также в десятках других стран. В России пока выявлены только два человека с коронавирусной инфекцией - в Забайкальском крае и в Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.