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05.02.20 15:08

Минфин подготовил поправку в УК РФ для конфискации капиталов, незаконно выведенных за рубеж

© РИА Новости. Руслан Кривобок
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Поправка в Уголовный кодекс (УК) РФ, позволяющая конфисковать в собственность государства деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступлений с использованием незаконного вывода средств за рубеж, подготовлена Минфином РФ.

Об этом агентству "Интерфакс" сообщил источник, знакомый с законопроектом, разработанным в соответствии с решениями межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям.

Действующим уголовным законодательством не предусмотрена конфискация имущества в случае преступлений, ответственность за которые в УК РФ установлена статьей 193 "Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации" и статьей 193.1. "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Предлагаемые законопроектом изменения в статью 104.1 УК РФ "Конфискация имущества" позволят расширить случаи применения института конфискации как иной меры уголовно-правового характера в отношении преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 Уголовного кодекса.

Международные договоры, ратифицированные РФ, в частности, Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 года, возлагают на их участников обязанность обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, принятию необходимых предварительных мер, таких как замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса.

В то же время федеральным законом от 26 июля 2017 года N183-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности" отдельно оговаривается, что применение конфискационных мер, предусмотренных этим актом международного права, распространяется только на преступления, указанные в пункте "а" части 1 статьи 104.1 УК РФ.

Кроме того, ратифицированный РФ второй дополнительный протокол к Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 года (для Российской Федерации вступил в силу 1 января 2020 года) позволяет реализовать конфискацию имущества через институт реституции. Однако действующее уголовное законодательство устанавливает, что под доходами, полученными преступным путем, понимается имущество, указанное в статье 104.1 УК РФ.

Законопроект призван обеспечить формирование в национальном законодательстве РФ эффективного конфискационного режима, также документ нацелен на совершенствование правового регулирования в сфере международного сотрудничества по вопросам конфискации и возврата активов.

Законопроект предусматривает вступление поправок в УК РФ в действие по истечении 180 дней со дня официального опубликования.

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