ЦБ РФ выпустит памятную монету в честь 100-летия государственности Удмуртии

05.02.20 15:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Банк России готовит к выпуску памятные памятные монеты в честь 100-летия государственности Удмуртии, которое отмечается в текущем году, сообщает пресс-служба главы и правительства республики в среду.

"Нумизматы смогут заполучить в свою коллекцию монету номиналом в 3 рубля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты будут изготовлены из серебра и всего их планируется выпустить 3 тыс. штук.

Ранее сообщалось, что в 4 ноября 2020 года Удмуртия отпразднует 100-летие государственности. Юбилейные торжества стартовали 4 ноября прошлого года проведением шоу "Удмуртия объединяет" в первой столице Вотской автономии - городе Глазове.

Сообщалось также, что в течение текущего года во всех городах и районах республики запланированы мероприятия, посвященные праздничной дате.