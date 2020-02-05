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05.02.20 15:16
ЦБ РФ выпустит памятную монету в честь 100-летия государственности Удмуртии
"Нумизматы смогут заполучить в свою коллекцию монету номиналом в 3 рубля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что монеты будут изготовлены из серебра и всего их планируется выпустить 3 тыс. штук.
Ранее сообщалось, что в 4 ноября 2020 года Удмуртия отпразднует 100-летие государственности. Юбилейные торжества стартовали 4 ноября прошлого года проведением шоу "Удмуртия объединяет" в первой столице Вотской автономии - городе Глазове.
Сообщалось также, что в течение текущего года во всех городах и районах республики запланированы мероприятия, посвященные праздничной дате.
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