Россияне смогут пройти перепись населения по интернету

05.02.20 15:21

© РИА Новости. Александр Гальперин

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, сообщил в среду заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

"Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку данных и подведение итогов. Первые результаты об общей численности населения страны мы объявим в декабре этого года, основные итоги - в половозрастном составе и по регионам - к середине 2021 года", - сказал Смелов в пресс-центре агентства "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

По его словам, в текущем году перепись можно будет пройти тремя способами: традиционным - с помощью приходящих на дом переписчиков, через портал Госуслуг - заполнив анкету самостоятельно, и в крупных многофункциональных центрах.

"Конечно, наибольший охват населения обеспечат переписчики: люди привыкли к этому формату. Но те, кто, например, не хочет пускать переписчиков в дом, могут воспользоваться цифровыми вариантами. Даже если таких людей окажется 10%, это будет хороший результат", - отметил Смелов.

Переписывать будут постоянных жителей РФ, командированных за рубеж и эмигрантов, проживающих на территории страны иностранцев и туристов. Для граждан РФ разработаны два типа бланков: "Л" - анкета личных данных (возраст, пол, место рождения, национальность, образование, владение языками и т.д.) и "П" - анкета о жилищных условиях (наличие интернета и телефонной связи, санитарно-гигиенические условия, вид отопления, материал наружных стен дома, количество жилых комнат и т.д.). Перепись временно находящихся в России иностранцев будет строиться на фиксации данных об их поле, возрасте, гражданстве, цели приезда в Россию и т.п.

По мнению руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области Олега Никифорова, региону перепись населения необходима, поскольку есть потребность в оценке демографических событий и масштабе трудовой миграции, в том числе маятниковой (когда жители Ленинградской области ездят на работу в северную столицу).

"За последние десять лет в регионе большие изменения: прирост населения, стремительный ввод в эксплуатацию нового жилья... Взять, например, Всеволожский район, примыкающий к территории Петербурга: он разросся почти до полумиллиона человек. И ведь сегодня мы не можем с точностью сказать, сколько человек там живет", - сказал Никифоров.

В городе на Неве в переписи 2020 года будут задействованы более 12 тыс. человек, по всей стране - 360 тыс. Переписчиком может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, который прошел специальное обучение. Ожидается, что до 70% переписчиков будут из числа студентов: по словам Никифорова, в настоящий момент ведутся переговоры с министерством образования, чтобы обучающимся засчитывали опыт работы на переписи населения в качестве трудовой практики.

Организаторы сообщили, что каждый переписчик будет наделен опознавательными знаками, спецодежой, во избежание мошенничества их удостоверения будут защищены водными знаками. Граждане могут проверить приходящих в дом переписчиков и по телефону горячей линии, где им сообщат, действительно ли такой человек работает в данном районе.

Первая всеобщая перепись в России состоялась в 1897 году. Всего в истории страны было 12 переписей. Согласно последней, поведенной в 2010 году, численность населения России составила 142 млн 905 тыс. человек.

Население Петербурга впервые переписали в 1869 года, тогда в городе проживали 667 тыс. 963 человека. По данным Петростата, на 1 декабря 2019 года численность постоянного населения северной столицы составила 5 млн 391 тыс. человек.