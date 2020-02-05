Проверка кошельков: таможенники потребует отчета за суммы более $100 тыс.
  
В открытом споре: WADA просит сделать слушания в арбитраже с РУСАДА публичными
   
Сохранить выгоду: власти готовят меры по сдерживанию цен на жилье на Дальнем Востоке
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
05.02.20 15:21

Россияне смогут пройти перепись населения по интернету

© РИА Новости. Александр Гальперин
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Первая в истории России цифровая перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года, сообщил в среду заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики (Росстат) Павел Смелов.

"Цифровизация переписи позволит нам ускорить обработку данных и подведение итогов. Первые результаты об общей численности населения страны мы объявим в декабре этого года, основные итоги - в половозрастном составе и по регионам - к середине 2021 года", - сказал Смелов в пресс-центре агентства "Интерфакс Северо-Запад" в среду.

По его словам, в текущем году перепись можно будет пройти тремя способами: традиционным - с помощью приходящих на дом переписчиков, через портал Госуслуг - заполнив анкету самостоятельно, и в крупных многофункциональных центрах.

"Конечно, наибольший охват населения обеспечат переписчики: люди привыкли к этому формату. Но те, кто, например, не хочет пускать переписчиков в дом, могут воспользоваться цифровыми вариантами. Даже если таких людей окажется 10%, это будет хороший результат", - отметил Смелов.

Переписывать будут постоянных жителей РФ, командированных за рубеж и эмигрантов, проживающих на территории страны иностранцев и туристов. Для граждан РФ разработаны два типа бланков: "Л" - анкета личных данных (возраст, пол, место рождения, национальность, образование, владение языками и т.д.) и "П" - анкета о жилищных условиях (наличие интернета и телефонной связи, санитарно-гигиенические условия, вид отопления, материал наружных стен дома, количество жилых комнат и т.д.). Перепись временно находящихся в России иностранцев будет строиться на фиксации данных об их поле, возрасте, гражданстве, цели приезда в Россию и т.п.

По мнению руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленинградской области Олега Никифорова, региону перепись населения необходима, поскольку есть потребность в оценке демографических событий и масштабе трудовой миграции, в том числе маятниковой (когда жители Ленинградской области ездят на работу в северную столицу).

"За последние десять лет в регионе большие изменения: прирост населения, стремительный ввод в эксплуатацию нового жилья... Взять, например, Всеволожский район, примыкающий к территории Петербурга: он разросся почти до полумиллиона человек. И ведь сегодня мы не можем с точностью сказать, сколько человек там живет", - сказал Никифоров.

В городе на Неве в переписи 2020 года будут задействованы более 12 тыс. человек, по всей стране - 360 тыс. Переписчиком может стать любой гражданин РФ старше 18 лет, который прошел специальное обучение. Ожидается, что до 70% переписчиков будут из числа студентов: по словам Никифорова, в настоящий момент ведутся переговоры с министерством образования, чтобы обучающимся засчитывали опыт работы на переписи населения в качестве трудовой практики.

Организаторы сообщили, что каждый переписчик будет наделен опознавательными знаками, спецодежой, во избежание мошенничества их удостоверения будут защищены водными знаками. Граждане могут проверить приходящих в дом переписчиков и по телефону горячей линии, где им сообщат, действительно ли такой человек работает в данном районе.

Первая всеобщая перепись в России состоялась в 1897 году. Всего в истории страны было 12 переписей. Согласно последней, поведенной в 2010 году, численность населения России составила 142 млн 905 тыс. человек.

Население Петербурга впервые переписали в 1869 года, тогда в городе проживали 667 тыс. 963 человека. По данным Петростата, на 1 декабря 2019 года численность постоянного населения северной столицы составила 5 млн 391 тыс. человек.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.20 15:49
Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы
.
  05.02.20 14:27
Собянин: Москва должна выйти на уровень строительства 3 млн кв.м жилья в год по реновации
.
  05.02.20 13:52
В Москве и Подмосковье не хватает медицинских масок и препаратов от коронавируса
.
  05.02.20 13:33
Суд не назначил медэкспертизу девочке, живущей 5 лет в московской клинике
.
  05.02.20 13:26
Собянин назвал сверхзадачей запуск за два года Большого кольца метро
.
  05.02.20 13:18
Хуснуллин: строительство ЦКАД будет ускорено
.
  05.02.20 12:54
Около детского парка "Остров мечты" построят дополнительную станцию метро
.
  05.02.20 11:56
Мосгорсуд признал законным арест генерала ФТС Кизлыка
.
  05.02.20 11:21
Бывший министр спорта Иванюженков стал депутатом Госдумы
.
  05.02.20 09:58
День российской науки отметят на 11 площадках ВДНХ в выходные


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket