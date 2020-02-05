В Ростовской области в 2020г планируют увеличить валовой сбор винограда почти на 8%

05.02.20 15:27

© РИА Новости. Тарас Литвиненко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Сельхозпредприятия Ростовской области в 2020 году планируют увеличить по сравнению с 2019 годом валовой сбор винограда 7,8% - до 5,5 тыс. тонн, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Репка в среду в ходе "круглого стола" в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг".

"Валовой сбор винограда по итогам 2019 года в сельхозпредприятиях составил порядка 5,1 тыс. тонн. Сейчас прогнозировать (производство в текущем году - ИФ) трудно, но в 2020 году мы ориентируемся на 5,5 тыс. тонн", - сказал Репка.

Он отметил, что в 2019 году было заложено 86 га молодых виноградников. В текущем году целевой показатель госпрограммы по закладке виноградников установлен на 55 га, но "область планирует превысить его".

Кроме того, по словам замминистра, на поддержку виноградарства в Ростовской области в наступившем году будет направлено 37 млн рублей, что на 10% больше, чем годом ранее. Регион рассчитывает также, что в федеральном законодательстве с текущего года появился новый вид господдержки, которая будет оказываться на одну единицу объема винограда собственного производства или виноматериала из винограда собственного производства, реализованного на переработку. Лимит средств по данному направлению - 12,5 млн рублей.

"Также на областном уровне предусмотрена новая поддержка на развитие автохтонных сортов. Объем составляет 6,6 млн рублей. Деньги будут направлены на уходные работы на автохтонных сортах в плодоносящем возрасте", - добавил Репка.