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05.02.20 15:30
Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в горах Карачаево-Черкесии
"Мероприятие состоится 8 февраля на Русской поляне в Домбае. Его участниками, в том числе станут воспитанники горнолыжных школ Карачаево-Черкесии, студенты, лыжники из Краснодара и Ставрополя, а также туристы, приехавшие в КЧР на отдых", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта республики Рустам Джатдоев.
По его словам, участники гонки будут разделены по возрастным категориям, в зависимости от которых будет определена протяженность дистанции, которые они должны будут преодолеть. Максимальная дистанция лыжни составит 10 км.
Всех участников и гостей соревнований по традиции ждет большая праздничная программа, а также угощение национальными блюдами и горным чаем.
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