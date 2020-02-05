Массовая гонка "Лыжня России" пройдет в горах Карачаево-Черкесии

05.02.20 15:30

© РИА Новости. Павел Львов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Свыше 250 участников из разных регионов страны соберет в курортном Домбае (Карачаево-Черкесия) XXXVIII открытая всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России".

"Мероприятие состоится 8 февраля на Русской поляне в Домбае. Его участниками, в том числе станут воспитанники горнолыжных школ Карачаево-Черкесии, студенты, лыжники из Краснодара и Ставрополя, а также туристы, приехавшие в КЧР на отдых", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" начальник отдела физической культуры и спорта Минспорта республики Рустам Джатдоев.

По его словам, участники гонки будут разделены по возрастным категориям, в зависимости от которых будет определена протяженность дистанции, которые они должны будут преодолеть. Максимальная дистанция лыжни составит 10 км.

Всех участников и гостей соревнований по традиции ждет большая праздничная программа, а также угощение национальными блюдами и горным чаем.