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05.02.20 15:31

Власти Симферополя решили отключить горячую воду в будние дни из-за дефицита

© РИА Новости. Евгений Одиноков
5 февраля. Interfax-Russia.ru - График ограниченной подачи воды в дома жителей Симферополя начнет действовать 10 февраля из-за обмеления водохранилищ, сообщила глава администрации города Елена Проценко.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому на сегодняшний день принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала Проценко в среду на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, запасов в водохранилищах, которые снабжают Симферополь, недостаточно, чтобы круглосуточно и бесперебойно обеспечивать город.

Как сообщалось, запасов в водохранилищах Симферополя хватит на 90-100 дней. Они опустели из-за отсутствия осадков, уровень воды в два раза ниже, чем год назад. Председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль назвал ситуацию напряженной.

Вводимые ограничения касаются жилых домов и не затронут социально значимые объекты, отмечала Проценко.

В целом основные водохранилища всего Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.

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