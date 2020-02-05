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05.02.20 15:38
Аэропорт Уфы, где самолет выкатился за полосу, проверят на безопасность полетов
"Воздушное судно в момент разворота, перед занятием исполнительного старта, совершило выкатывание за пределы полосы краем основной правой стойки шасси. В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила пресс-служба прокуратуры в среду.
Инцидент произошел 4 февраля, в 07:24 уфимского времени, воздушное судно выполняло рейс в Москву. На борту находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, в том числе четверо детей, никто из них не пострадал. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани. Самолет отбуксировали на стоянку для проведения техрегламента, авиакомпания отменила этот рейс.
Пассажиры вылетят в Москву 5 февраля в 17:35 уфимского времени, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы уфимского аэропорта.
По данным пресс-службы авиакомпании, самолет после начала движения на минимальной скорости лишь "сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия".
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