Аэропорт Уфы, где самолет выкатился за полосу, проверят на безопасность полетов

05.02.20 15:38

© РИА Новости. Вадим Брайдов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с инцидентом в аэропорту Уфы, где во вторник самолет авиакомпании "Победа" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"Воздушное судно в момент разворота, перед занятием исполнительного старта, совершило выкатывание за пределы полосы краем основной правой стойки шасси. В связи с произошедшим проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сообщила пресс-служба прокуратуры в среду.

Инцидент произошел 4 февраля, в 07:24 уфимского времени, воздушное судно выполняло рейс в Москву. На борту находилось шесть членов экипажа и 183 пассажира, в том числе четверо детей, никто из них не пострадал. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани. Самолет отбуксировали на стоянку для проведения техрегламента, авиакомпания отменила этот рейс.

Пассажиры вылетят в Москву 5 февраля в 17:35 уфимского времени, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" сотрудник пресс-службы уфимского аэропорта.

По данным пресс-службы авиакомпании, самолет после начала движения на минимальной скорости лишь "сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия".