Жилой комплекс с "движущимся" фасадом строят на северо-западе Москвы

05.02.20 15:49

Фото департамента инвестиционной и промполитики столицы

5 февраля. Interfax-Russia.ru – На пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения на северо-западе столицы строится жилой комплекс, рельефный рисунок на фасадах которого создаст иллюзию движения, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента инвестиционной и промполитики столицы в среду.

"За счет игры света и тени в разное время суток трио небоскребов будет смотреться по-разному. При этом облик фасада будет меняться и в зависимости от угла зрения. Общая площадь фасадов составит более 70 тыс. кв. м. Таким образом, задумка дизайнеров претендует на статус самой большой оптической иллюзии в мире", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что столичная фабрика "Мажино" разработала уникальную технологию и рецептуру бетона для объемного арт-объекта в стиле Optical Art, создающего оптическую иллюзию. Всего на предприятии будет выпущено 4600 фасадных панелей общей площадью 25 тыс. кв. м с глубоким рельефным рисунком, который создаст иллюзию движения.

"Столичные предприятия сегодня первыми предлагают инновационные разработки в совершенно разных сферах, в том числе в сфере городского строительства. Так, уникальные решения фабрики "Мажино" используются не только в строительстве жилищных комплексов, но и при благоустройстве таких знаковых городских объектов, как парк "Зарядье", Триумфальная площадь, стадион "Лужники" и другие", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В настоящее время монолитные работы при строительстве жилого комплекса уже завершены, и специалисты приступили к монтажу фасадных панелей.