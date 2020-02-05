В РФ введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранцев из Китая

05.02.20 15:49

© РИА Новости. Нина Зотина

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России с 4 февраля прекращены транзитные авиаперелеты иностранцев, прибывающих из Китая.

"С 4 февраля введен запрет на транзитные авиаперелеты иностранных граждан из Китая", - сказала Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Она пояснила, что такое решение было принято оперативным штабом по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.

Вице-премьер добавила, что продолжается сокращение числа чартерных рейсов из Китая в Россию. "Сокращается количество чартерных рейсов - сегодня их будет выполнено только два", - отметила Голикова.

Она напомнила, что с 14 февраля для обеспечения безопасности внутри России власти намерены прекратить все чартерные рейсы.

Между тем, шесть специалистов Минздрава и Роспотребнадзора прибыли в Китай для обсуждения мер по борьбе с коронавирусом, сообщила Голикова.

"Сегодня наши специалисты из Роспотребнадзора и министерства здравоохранения в количестве шести человек прибыли в Китай для обсуждения с коллегами темы этой коронавирусной инфекции и понимания ситуации, что происходит и какие дополнительные меры мы могли бы принять еще для того, чтобы обезопасить наших граждан", - сказала она.