Средства на ремонт детских школ искусств в 2020 году получат более 60 регионов

05.02.20 15:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 60 регионов РФ получат средства на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств в 2020 году, сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

"Это абсолютно беспрецедентный шаг. Сегодня, благодаря решению президента, мы имеем 3,4 млрд рублей ежегодно на капитальный ремонт и реконструкцию детских школ искусств. Деньги на сегодня уже распределены и внесены в систему "Электронный бюджет". Уже в 2020 году их получат более 60 регионов", - сказала Ярилова, выступая в на VI пленуме центрального комитета Российского профсоюза работников культуры.

Ее цитирует пресс-служба Минкультуры РФ.

Также Ярилова сообщила о результатах реализации национального проекта "Культура" в 2019 году и улучшении условий труда работников отрасли. Замминистра отметила, что "на протяжении многих лет Минкультуры России совместно с профсоюзом бок о бок решают огромное количество задач по улучшению условий труда работников учреждений культуры".

Говоря о кассовом исполнении национального проекта за 2019 год, Ярилова похвалила регионы за высокие показатели. "Общее кассовое исполнение - 99%, а по региональным субсидиям - 98%. Насколько мы знаем, такого достижения нет ни в одном другом национальном проекте", - подчеркнула она.