Путин предложил закрыть аптеки за завышение цен на лекарства

05.02.20 16:07

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин предложил закрыть те аптеки, которые существенно завысили цены на свою продукцию в связи с распространением коронавируса.

"Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.

Он отметил, что в стране "аптечная сеть довольно обширная, и в известной степени может быть даже избыточная".

Так глава государства отреагировал на слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой о том, что ряд аптечных заведений резко подняли цены на определенные лекарства и препараты.